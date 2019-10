„V tom pětačtyřicátém roce byl nedostatek kuřiva. Strýček, který s námi bydlel, i tatínek byli náruživí kuřáci. Ti už neměli cigarety a kouřili všelicos. No a my, když jsme viděli ty Američany, jak zahazují ty vajgly, tak jsme to sbírali do kapes. A celé to půldne jsme běhali po náměstí a v přilehlých ulicích. Rodiče se také přišli podívat, to byla celá Sušice vzhůru nohama. No a večer jsme mysleli, že bude výprask, ale když jsme přinesli ty cigára, tak bylo všechno ok. Každý den jsme byli mezi Američany. Viděli jsme prvně, co to je banán, co to je pomeranč… Viděli jsme, že škoro všichni hýbali něčím v puse. Tak když to vyplivli, my to sebrali ze země, očistili a vyzkoušeli. Tak jsme objevili, co to je žvýkačka. Dávali nám je, čokolády… Chodli jsme do těch kasáren. To byli mladí kluci, kteří třeba také měli děti, tak si nás vážili. Vozili nás v jeepech… Kdyby člověk měl ten rozum, co má dneska, tak jsem měl dnes plný barák těch amerických relikvií a byl jsem milionář. Poněvadž dneska se to shání. Tehdy toho ale bylo tolik, že jsme si toho vůbec nevážili.“